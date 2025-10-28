English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Financial advice AI : ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ChatGPT ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನ್ನು ಸಾಲಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 28, 2025, 12:01 PM IST
  • ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡದ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ
  • ChatGPT ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿತು

ಯುವಕನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತೀರಿಸಿದ ChatGPT..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾಲಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ AI ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Financial advice AI : ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಾಲದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. EMI, ಬಾಡಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಿಲ್‌, ಖರ್ಚು — ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒತ್ತಡಮಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ChatGPT ಎಂಬ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಅವನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಐದು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಸಾಲಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು “AI ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ChatGPT ಗೆ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate today : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್‌ ಕುಸಿತ! ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಅವನು ChatGPT ಗೆ ಹೇಳಿದದ್ದು ಸರಳ — “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಸಾಲಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಅಂದಾಗ ChatGPT ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿತು. ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? ಖರ್ಚುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಿವೆ? EMI, ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚ — ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿತು. ಯುವಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ChatGPT ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.

ChatGPT ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿತು. ಅದು ಅವನ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು — ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದುಬಾರಿ ಊಟಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಖರೀದಿಗಳು. ನಂತರ ChatGPT ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತು: ಆದಾಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಇಡಿ, ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!‌

ಅವನು ChatGPT ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡನು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರಿಸಿದನು. ಇಂದು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

 

