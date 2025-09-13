Google Gemini Nano Banana Trend : ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಘಿಬ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಬ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈಗ, ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ತಂದಿರುವ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು Google ನ DeepMind ತಂಡವು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Gemini 2.5 Flash Image ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು Gemini ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ gemini.google.com ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ AI ನಿಮಗಾಗಿ 3D ಆಟಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು, ನೀವು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಂತರ, ನೀವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಮೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಶೈಲಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೆಮಿನಿಯ ಹೊಸ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಹುಡುಗಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, AI ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಈ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಿನಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.