English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಮ್ಮ PAN CARD ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ನಿಮ್ಮ PAN CARD ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಈಗ ಪ್ರತಿವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಳಿಗೆ, ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:35 PM IST
  • ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೂ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬೇಕು
  • ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?

Trending Photos

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
camera icon6
hangover remedy
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹಣಕ್ಕೆಂದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೊರತೆ
camera icon6
Peacock Feather
ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹಣಕ್ಕೆಂದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೊರತೆ
BBK: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ! ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯಾ?
camera icon6
Big Boss
BBK: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ! ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯಾ?
ನಿಮ್ಮ PAN CARD ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋದರು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಹತ್ತು ಅಂಕಿಯ ಅಲ್ಪಾನ್ಯೂಮರಿಕ್‌ ನಂಬರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್‌ ಎನ್ನವುದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.      

ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 

ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡಿಚ್ಚಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌!

ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಬಂದಿರುವ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಟೈಪ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವತಿಯ ಬಳಿಕ ಪಿಡಿಎಫ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿತ್ತು FIR, ಕಾರಣವೇನು?     
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Download Virtual PAN Carde PAN Card PDF DownloadEasy e PAN Download GuideHow to Download e PAN Online

Trending News