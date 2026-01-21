ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋದರು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಹತ್ತು ಅಂಕಿಯ ಅಲ್ಪಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನವುದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಬಂದಿರುವ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವತಿಯ ಬಳಿಕ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
