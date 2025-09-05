English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಳೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...

100 Rs Note Old Value: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 5, 2025, 06:04 PM IST
  • ಹಳೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮಾರಾಟ
  • ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ

ಹಳೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...

100 Rs Note Old Value: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಜನರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 786 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು 75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 5 - 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧವಾದರೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ.18000 ದಿಂದ ರೂ.34000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ..?

ಅನೇಕರು ಅಪರೂಪದ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 786 ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ 100 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆರು ಹಳೆಯ 100 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ನೋಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆರು ನೋಟುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು..

ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಹೊಂದಿರುವ 100 ರೂ.ಗಳನ್ನು OLX ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ www.ebay.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ Coin Bazaar.com ನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನೋಟನ್ನು www.ebay.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.. ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Old 100 Rupees Note Price100 Rupees Note Old100 Rupees Old Indian Note

