  ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 93,000 ರೂ.! ಮೆಟಾದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 93,000 ರೂ.! ಮೆಟಾದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

How to earn money in Instagram : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:57 PM IST
Trending Photos

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight Loss Remedies
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
camera icon6
first night songs
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
Meta Creator Fast Track : ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮೆಟಾ ಅರ್ಹ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 93,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Instagram, TikTok ಅಥವಾ YouTube ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,00,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಕಾರರು 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು Facebook ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

ಈ ಖಾತರಿಯ ಪಾವತಿಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ರಚನೆಕಾರರು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಒರಿಜಿನಲ್‌ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೆಟಾದಿಂದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ 93 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು

• ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
• ಸ್ಟಾರ್‌: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ನೀವು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
• ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳು: ನೀವು ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು.
• ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪಡೆಯುವ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು.
 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

