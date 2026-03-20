Meta Creator Fast Track : ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮೆಟಾ ಅರ್ಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 93,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Instagram, TikTok ಅಥವಾ YouTube ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,00,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಕಾರರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು Facebook ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಖಾತರಿಯ ಪಾವತಿಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ರಚನೆಕಾರರು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಒರಿಜಿನಲ್ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೆಟಾದಿಂದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ 93 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು
• ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
• ಸ್ಟಾರ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
• ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳು: ನೀವು ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು.
• ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪಡೆಯುವ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು.