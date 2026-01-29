English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಈ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ.. ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಪಕ್ಕಾ!

Earn money without Job : ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:04 PM IST
    • ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
    • ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಂತರ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಈ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ.. ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಪಕ್ಕಾ!

Passive income ideas : ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯ". ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಂತರ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಉದಾರಹಣೆಗೆ - ಸಂಗೀತ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ-ಪಾವತಿಸುವ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿದಾನವಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೀವು YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

