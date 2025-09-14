E-PAN Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್.ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (ಪ್ಯಾನ್) ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?
ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅರ್ಜಿಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆ ಎಂದರೇನು?
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯು ಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಧಾರ್ನ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ “Instant e-PAN” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- “Get New e-PAN” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ತೆರೆಯುವ ಅರ್ಜಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿ, ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ 6-ಅಂಕಿಯ OTP ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು UIDAI ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ‘I Accept’ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.