English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

E-PAN Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್

ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಧಾರ್‌ನ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 14, 2025, 10:17 AM IST
  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ನಂತೆ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ.
  • ಇದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು.

Trending Photos

ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
E-PAN Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್.ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (ಪ್ಯಾನ್) ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?

ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅರ್ಜಿಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆ ಎಂದರೇನು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯು ಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಧಾರ್‌ನ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  2. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ “Instant e-PAN” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  3. “Get New e-PAN” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  4. ತೆರೆಯುವ ಅರ್ಜಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  5. ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  6. OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿ, ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  7. ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ 6-ಅಂಕಿಯ OTP ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  8. ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು UIDAI ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  9. ‘I Accept’ ಮತ್ತು ‘Continue’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
  10. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
Aadhaar cardAADHAAR CARD UpdateE-PAN Card E-PAN ServicePANPermanent Account Number

Trending News