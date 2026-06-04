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FASTag Monthly Pass: FASTag ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ

FASTag Update: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಾಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:24 PM IST
FASTag Monthly Pass: FASTag ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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