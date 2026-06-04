FASTag Monthly Pass: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸೇವೆಯೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ (FASTag). ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
FASTag ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಮಾಸಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ FASTag ತಿಂಗಳ ಪಾಸ್ ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು IHMCL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
FASTag ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನದ ಆರ್ಸಿ ಕಾಪಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು IHMCL ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು "Buy Monthly FASTag Pass" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ FASTag ID ಅಥವಾ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (VRN) ನಮೂದಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ರಶೀದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?
NHAI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 3,075 ರೂ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಮಾಸಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದರೆ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೋಲ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.