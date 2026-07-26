/LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ₹500 ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ 5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ (Chhotu) ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹500 ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದರೇನು?
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹500 ಬೈಬ್ಯಾಕ್ (ಮರುಖರೀದಿ) ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ.
ಆದರೆ ಈ ₹500 ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನಗದು ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ 5 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಚೋಟು’ 5 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 5 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
₹500 ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗ್ರಾಹಕರು 5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವಿತರಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹500 ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ?
5 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು?
ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹ LPG ಸಂಪರ್ಕದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು
5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೀಫಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?
5 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ರೀಫಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರು, ಆಯ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ LPG ವಿತರಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ LPG ವಿತರಣೆ ಸೇವೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ 5 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ.
5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಹತ್ತಿರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬಳಕೆ ಬೇಡವಾದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ₹500 ಮರುಪಾವತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ 5 ಕೆಜಿ ‘ಚೋಟು’ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರದೇಶ, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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