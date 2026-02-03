English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ 5 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ 5 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

new silver jewelry: ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಕೇವಲ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸರೂಪದ  ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 3, 2026, 08:17 PM IST
  • ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
  • ಗಗನಕೇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ

Trending Photos

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
TV Actress Kavya Gowda
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..
camera icon9
salman khan sister
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
mangal gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ..!
camera icon5
Liquor Price
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ..!
ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ 5 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

new silver jewelry: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಲಿಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ..ಆದರೆ ಅವು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!

ನಿಂಬೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಅದು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಪಳಿಗಳು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಬಳಸುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಜೆಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ). ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಬಳೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Silver cleaning tipssilver ratesilverHome remedies for silverClean silver naturally

Trending News