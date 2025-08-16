FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

fastag annual pass: ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,150 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 1.4 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ 1.39 ಲಕ್ಷ ಟೋಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ 25 ಸಾವಿರ ಬಳಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ SMS ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
NHAI ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 1033 ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ. 3,000 ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾನ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ NHAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಹಿಂದೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 3,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು ಮಾನ್ಯವಾದ FASTag ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NHAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 3,000 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು FASTag ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
