ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..! ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ನೀವು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯ 30% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯ 30% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ.