ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ! ಈ ವಿಚಾರ 99% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

BHIM UPI new Feature : ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. BHIM UPI ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
BHIM UPI ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ UPI Circle. ಇದು ನಿಮ್ಮ UPI ಖಾತೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಯಸ್ಸಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅಥವಾ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ UPI ಬಳಸದವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
BHIM UPI ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು "UPI Circle"ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. "ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು UPI ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ನಂತರ ನಿಮಗೆ "ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ" ಮತ್ತು "ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ನೀವು "ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ" ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.