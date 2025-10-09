English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ! ಈ ವಿಚಾರ 99% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

UPI Circle Feature : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು.. ಸಾಧ್ಯ.. BHIM UPI ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 9, 2025, 05:36 PM IST
    • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
    • ಸಾಧ್ಯ.. BHIM UPI ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ,
    • ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
camera icon6
V.Shataram
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ! ಈ ವಿಚಾರ 99% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

BHIM UPI new Feature : ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. BHIM UPI ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

BHIM UPI ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ UPI Circle. ಇದು ನಿಮ್ಮ UPI ಖಾತೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಯಸ್ಸಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅಥವಾ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ UPI ಬಳಸದವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

BHIM UPI ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು "UPI Circle"ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. "ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು UPI ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 7000 ರೂ. ಉಡುಗೊರೆ...!

ನಂತರ ನಿಮಗೆ "ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ" ಮತ್ತು "ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ನೀವು "ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ" ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BHIM UPIUPI PAYMENTTECH NEWSbhim upi circle feature indiaupi payment without balance guide

Trending News