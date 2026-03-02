PF Account: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೇ.. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ.. ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಖಾತೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಣವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು PF ಖಾತೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು.. ನಂತರ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಸಹಾಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ, EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 10C, ನಿವೃತ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಫಾರ್ಮ್ 31 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ..?
ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಗದು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.