ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ecommerce business ideas : ನಿಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:50 PM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಬ್
  • ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಬುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ecommerce business ideas : ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಬ್ ಹೊಸ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 6 ​​ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಂತ 1: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಈ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು seller.flipkart.com ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

GISTIN (ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ)

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿದುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 2- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ತನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಸರು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಿಕಪ್ ವಿಳಾಸ

ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು

ವಹಿವಾಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಂತ 3- ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌.!

ನಿಖರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು

ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳು 

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರರು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅನುಸರಣೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 4 - ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಕನ್ನು live ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಮಾರಾಟಗಾರರ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು

ಮಾರಾಟಗಾರರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ವಿತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 5 - ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಿತರಣೆಯ 7 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಬ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ:

ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 6- ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಉತ್ಪನ್ನ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರೈಸುವಿಕೆ

ವೇದಿಕೆ ನೀತಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅನುಸರಣೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 3D AI ಫೋಟೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

