ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ PF ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

EPFO ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:51 AM IST
  • UAN ಸಕ್ರಿಯ, ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್
  • ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
  • ಒಂದು ID ಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (EPFO) ತಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PF) ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು:

PF ಖಾತೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯ:

-UAN (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್): ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ.

- ಆಧಾರ್, PAN ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು: ಇವುಗಳು UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.

- ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು PF ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ.**

- ಫಾರ್ಮ್ 13: ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು

- UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.

- ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ UAN ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು.

- ಉದ್ಯೋಗದಾತನು e-KYC ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು.

- ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ID ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಂತಗಳು

1. EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (https://www.epfindia.gov.in/) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.

2. ‘ಸರ್ವೀಸಸ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ‘ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ – ಒಂದು EPF ಖಾತೆ’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

4. ‘ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, PF ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

5. ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್‌ಚರ್ (DSC) ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

6. ಸದಸ್ಯ ID ಅಥವಾ UAN ನಮೂದಿಸಿ, ‘ಗೆಟ್ OTP’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ OTP ಬರುತ್ತದೆ.

7. OTP ನಮೂದಿಸಿ ‘ಸಬ್‌ಮಿಟ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ PF ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ

UAN ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ವಿಭಿನ್ನ ಸದಸ್ಯ ID ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಮತ್ತು PF ವಿವರಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು UAN ಬಳಸಿ PF ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ EPFO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

