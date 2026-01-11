EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ.!

ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ EPF ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ (DOB), ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ EPFO ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
1. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮ UAN (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2017 ರ ಮೊದಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಪೌರತ್ವ, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2017 ರ ಮೊದಲು UAN ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
2. ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?
ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು: ಮೊದಲನೆಯದು, ಪೌರತ್ವ ಕಾಲಮ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ. ಎರಡನೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ.
3. ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
4. ಕಂಪನಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಏನು?
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೋಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು (ಸಂಸದ), ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.