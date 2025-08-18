English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

How to withdraw PF money: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:49 PM IST
  • ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ?
  • ಪಿಎಫ್ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
  • ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು UAN (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ PF ಹಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

ನೀವು EPFO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, UAN ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 10C, ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.!ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

EPFO ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಹೆಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ PAN ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು EPFO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

PF Money withdrawal rulesEPFO RulesHow to withdraw PF

