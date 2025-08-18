UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು UAN (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ PF ಹಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ನೀವು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, UAN ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 10C, ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
EPFO ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಹೆಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ PAN ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
