ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

EPFO PF Claim : ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (EPFO) PF (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ.
ಹೌದು.. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ನೀವು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, UAN ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 10C, ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಪ್ರತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಹೆಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.