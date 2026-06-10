ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಇತರ ಲಾಭದಾಯಕ ಬಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆಯೇ?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಇವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 'ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ' ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಿಖರವಾದ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.