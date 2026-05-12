drop in gold rate: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಗರಿಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
drop in gold rate: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ - ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಗರಿಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮೇ 11 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಳಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ - ಯುಎಸ್ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಷೇರು ಪೇಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಧಿಗೆ (ಮೇ 12) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿತಳಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇ 11 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15,213 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,945 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 16 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,410 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 275 ರೂ. ಮತ್ತು ಮೇ 12 ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,75,000 ರೂ. ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
MCX ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು 0.06% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,53,750 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದವು. MCX ಬೆಳ್ಳಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 0.01% ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,78,274 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.
ಸೋಮವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $ 4,730 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯುಎಸ್ - ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 24k 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ₹1,52,120 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. 22K 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,14,090 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಲಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಜೆ ವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.