Gold Rate: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ! ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

gold price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು?
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
