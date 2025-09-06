English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ! ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

gold price : ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:01 PM IST
  • 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ
  • ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
  • ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನೀತಿ ಏನಿದು ?

Gold Rate: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ! ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

gold price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹30,681 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು?

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ಅದ್ಭುತ ಕಾರುಗಳು.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Gold pricegold price drop9K gold price

