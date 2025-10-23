12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನ, 26 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ! 56,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಬಂಗಾರ

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ :
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 6,964 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 25,599 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ :
ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 26,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ 10,546 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 26,596 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣ :
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಗದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಾಭದ ಬೆಲೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸುನಾಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು :
ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ? :
ಸರಕು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕುಸಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
40% ವರೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ಚಿನ್ನ :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಳಿಯಬಹುದು. ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಕೂಡಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ :
ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಜ್ಞರದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.