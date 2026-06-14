gold rate today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂದು ಜೂನ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,48,535 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,38,325 ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,46,457 ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ₹16,000 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಸತತ ಎರಡನೇ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,225 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 2.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವರದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂರೈಕೆ-ಬದಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವಾರ್ಸ್' ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ US ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (PPI) ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ UBS ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,850 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದೆ.
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