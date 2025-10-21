ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 65-70 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $50 ದಾಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತು.ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,71,275 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,60,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ?
ಈ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 10-13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ 164.79, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ 153.68. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ..
ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕೋಟಕ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು.ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕೊರತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.