English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು

huge drop on gold rate : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹56,000 ದಿಂದ ₹50,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 07:59 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
    • ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ
    • ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

Trending Photos

ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
camera icon6
Hamsa Raja Yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು
gold rate

gold price : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,13,095 ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1,01,900 ಆಗಿದೆ. 

ಕ್ವಾಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.12-15 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್‌ ಮಾರಾಟ! ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಆಪಲ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌

ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.38 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹56,000 ದಿಂದ ₹50,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಎಂದು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ?

2025 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನವು 34% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಭಯ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆ:

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ & ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವು ಸರಾಸರಿ 30% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Gold priceGold price todayToday Gold RateGold rate today

Trending News