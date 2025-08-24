ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ..!

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 99,358 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರದ 1,00,023 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 665 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 91,621 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 91,012 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ 75,017 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 74,519 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, 1,14,933 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1,027 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ 1,13,906 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ದಾಖಲಾದ 1,15,250 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಏರಿಕೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿವೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 76,162 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 99,358 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 23,196 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30.45 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 86,017 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1,13,906 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 32.42 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2025ರ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವೆಂಚುರಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ COMEX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,600 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ದಾಖಲಾದ 3,534.10 ಡಾಲರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ETF ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಖರೀದಿ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.“
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ವೆಂಚುರಾದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಒತ್ತಡ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್, ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 2025ರ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.