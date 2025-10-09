ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 78,000-80,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ 1,022,000 ಮೀರಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು MCXನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.
MCX ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ :
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX)ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದರ ಶೇ. 0.34 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,789 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ದರ ಶೇ. 0.75 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,48,738 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ? :
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ದೇಶೀಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಬಲವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಹರಿವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ-ಬುಕಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
