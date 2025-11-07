English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಈ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಗಳು 2026 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗತವೈಭವ'ದ‌ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿ‌ಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ್! ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ:

ಆಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಕ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.8 ರಿಂದ 3.0 ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6,6,6,6,6,6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ..!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯ ಟೇಬಲ್:ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ (₹)

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ (₹)

20,000

2.8

56,000

30,000

2.8

84,000

40,000

3.0

1,20,000

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇತರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು:

ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ

ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ (DR): ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು.

ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ.

ಸಮಾನತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವಿನ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಈ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಹಣ ಹರಿವು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.ಅಂತಿಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

