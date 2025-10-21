English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡಾ ಎದ್ದಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 21, 2025, 03:27 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
  • ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ
  • ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಮುಂಬರುವ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡಾ ಎದ್ದಿದೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ : 
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ನಂತರವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

ಆಯೋಗ ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಜನವರಿ 2026ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 147.1 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2026 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 149.5 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಎ ಸರಿಸುಮಾರು 60% ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPF ಮತ್ತು EPS ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವುದು ಯಾವುದು ? ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಡಿಎ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಮತ್ತೆ 1%, 2%, 3% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರುವಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 50% ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರೀ  ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 

