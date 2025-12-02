English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  ಚಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ : ಒಂದೇ ದಿನ 10,821 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ! 52,638 ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ

ಚಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ : ಒಂದೇ ದಿನ 10,821 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ! 52,638 ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,73,740 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:10 AM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 52 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,73,740 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ : ಒಂದೇ ದಿನ 10,821 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ! 52,638 ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 52 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,28,602 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,73,740 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.  

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ  : 
ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು 2,300 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ 10,821 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,75,180 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1,30,874 ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ 70% ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆ! ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 52 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ : 
ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 52,638 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 89,163 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳ ಭಯದಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಂದ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ :  
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,28,280 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,1,780 ರೂ., 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 96,600 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

