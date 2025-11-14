ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೊದಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ನಂತರ, ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯತೊಡಗಿದವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ 1.26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ :
ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,641 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,419 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,15,923 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,981 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 94,916 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,62,730 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,55,046 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.91 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,27,610 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1.31 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,64,214 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.51 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ
4,235 .30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.64 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $53.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ :
LKP ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜತಿನ್ ತ್ರಿವೇದಿ, "ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪುನರಾರಂಭದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 1,100 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 127,600 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯುಎಸ್ ಸಿಪಿಐ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
