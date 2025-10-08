GST ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಯಾವ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

New GST Car Price: ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕುಗಳಿಗೆ 28% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 350 CCಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು 1200 CCಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ 28% ನಿಂದ 18% ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ 40% ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 40% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 28% GST ಇದ್ದರೂ ಸೆಸ್ 20-22% ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತೆರಿಗೆಯೇ 50% ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. GST ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ದರ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದರಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
* ಆಲ್ಟೊ K10: 40,000 ರೂಪಾಯಿ
* ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್: 57,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಸ್ವಿಫ್ಟ್: 58,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಡಿಜೈರ್: 61,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಬಲೆನೊ: 60,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್: 68,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಬ್ರೆಝಾ: 78,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಇಕೊ: 51,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಎರ್ಟಿಗಾ: 41,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಸೆಲೆರಿಯೊ: 50,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: 38,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಇಗ್ನಿಸ್: 52,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಜಿಮ್ನಿ: 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* XL6: 35,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ: 2.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ
* ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ: 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* XUV 3XO: 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್), 1.56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಡೀಸೆಲ್)
* ಥಾರ್: 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್: 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್: 1.01 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N: 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* XUV700: 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್
* ಟಿಯಾಗೊ: 75,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಟಿಗೋರ್: 80,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್: 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಪಂಚ್: 85,000 ರೂಪಾಯಿ
* ನೆಕ್ಸಾನ್: 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಹ್ಯಾರಿಯರ್: 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸಫಾರಿ: 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಕರ್ವ್: 65,000 ರೂಪಾಯಿ
ಟೊಯೋಟಾ
* ಫಾರ್ಚೂನರ್: 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಲೆಜೆಂಡರ್: 3.34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಹಿಲಕ್ಸ್: 2.52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ವೆಲ್ಫೈರ್: 2.78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಕ್ಯಾಮ್ರಿ: 1.01 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಐಿ
* ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ: 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್: 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್
* ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 4.4P SV LWB: 30.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 3.0D SV LWB: 27.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.
* ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 3.0P: 18.3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಡಿಸ್ಕವರಿ: 9.9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್: 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಕಿಯಾ
* ಸೋನೆಟ್: 1.64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸಿರೋಸ್: 1.86 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸೆಲ್ಟೋಸ್: 75,372 ರೂಪಾಯಿ
* ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್: 48,513 ರೂಪಾಯಿ
* ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್: 78,674 ರೂಪಾಯಿ
* ಕಾರ್ನಿವಲ್: 4.48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸ್ಕೋಡಾ – 5.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಕೊಡಿಯಾಕ್: 3.3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ GST ಕಡಿತ + 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ
* ಕುಶಾಕ್: 66,000 ರೂಪಾಯಿ GST ಕಡಿತ + 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ
* ಸ್ಲಾವಿಯಾ: 63,000 ರೂಪಾಯಿ GST ಕಡಿತ + 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ
ಹುಂಡೈ
* ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್: 73,808 ರೂಪಾಯಿ
* ಔರಾ: 78,465 ರೂಪಾಯಿ
* ಎಕ್ಸ್ಟರ್: 89,209 ರೂಪಾಯಿ
* i20: 98,053 ರೂಪಾಯಿ (N-ಲೈನ್ 1.08 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)
* ವೆನ್ಯೂ: 1.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (N-ಲೈನ್ 1.19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)
* ವೆರ್ನಾ: 60,640 ರೂಪಾಯಿ
* ಕ್ರೆಟಾ: 72,145 ರೂ.(N-ಲೈನ್ 71,762 ರೂಪಾಯಿ)
* ಅಲ್ಕಾಜರ್: 75,376 ರೂಪಾಯಿ
* ಟಕ್ಸನ್: 2.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ರೆನಾಲ್ಟ್
* ಕಿಗರ್: 96,395 ರೂಪಾಯಿ
* ನಿಸ್ಸಾನ್ – 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ವಿಸಿಯಾ MT: 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಸಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾ: 97,300 ರೂಪಾಯಿ
* ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಸಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾ+: 1,00,400 ರೂಪಾಯಿ
* ಸಿಎನ್ಜಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಕಿಟ್: 71,999 ರೂಪಾಯಿ
