Cooking oil price drop: ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತವು 2024-25ರಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 15.96 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. Solvent Extractors Association (SEA) ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದುಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ! ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3500 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ..
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲ ಆಮದು 2023-24ರಲ್ಲಿ ರೂ. 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 1.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು 2.2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 5.47 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು ಮಾತ್ರ 7.58 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು SEA ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.