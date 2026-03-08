English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hybrid vs EV: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ?

ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಜನರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:46 AM IST
  • ಇಂದು ಬಹುತೇಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು vs ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
  • ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು?

ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು (EV) ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...

EV ವಾಹನಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ‌

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು

* ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ
* ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
* ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು  

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು

* ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್
* ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ
* ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ EV ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಆಗಾಗ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳು ಬಳಕೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ & ಡೀಸೆಲ್‌ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

