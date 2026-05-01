ಹುಂಡೈ ಈ ಕಾರನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಯುರೋಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 26 - 28 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹುಂಡೈ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
Hyundai Ioniq 3: ಹುಂಡೈ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಐಯೋನಿಕ್ 3' ಎಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ (EV) ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ & ಆಯಾಮಗಳು
ಹುಂಡೈ ತನ್ನ 'ಏರೋ ಹ್ಯಾಚ್' ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಐಯೋನಿಕ್ 3ಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಾರನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದ: 4,155 ಮಿಮೀ (ಬಹುತೇಕ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಗಾತ್ರ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವು SUV ತರಹ).
ವೀಲ್ಬೇಸ್: 2,680 ಮಿಮೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಕು: ಇತರ ಅಯಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಇದು 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಶೈಲಿಯ' LED ದೀಪಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ & ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಈ ಕಾರು 2 ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ (42.2 kWh): ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 344 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆವೃತ್ತಿ (61 kWh): ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 496 ಕಿ.ಮೀ (WLTP) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿ: 147 PS ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇವಲ 29 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಕಾರಿನೊಳಗೆ 14.6-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. V2L (ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್): ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಲೇನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ (ADAS) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಈ ಕಾರನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಯುರೋಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 26 - 28 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹುಂಡೈ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ 20 - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.