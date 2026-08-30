/‘ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ’: ₹22,000 ಕೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Dr. Subhash Chandra: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ (Personal Insolvency)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಕಚೇರಿ ವಿವರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. "#PaiseVapasKaro" ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NCLTಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯ ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ₹22,000 ಕೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ₹22,000 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ₹17,200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹4,800 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NCLT ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು?
India Bulls Housing Finance Ltd. ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, Resolution Professional (RP) ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NCLT ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. NCLT ನೇಮಕ ಮಾಡುವ Resolution Professional ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ. RP ಅವರು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ₹39.08 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ/ನಿಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ₹31.79 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದವು ಎಂಬುದನ್ನೂ RP ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹31.79 ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ₹25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಿವಾಸಿ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ರವ್ಯರೂಪದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ (Value of Liquid Assets) ₹6.79 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಸಾಲಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಒಂದೇ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡು, ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಚೇರಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. NCLT ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲದಾತರ ವಿವರ
India Bulls Housing Finance Ltd.
ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹726 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲಗಾರರು ₹771 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹49 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ನಿಂದ ₹429 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್/ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಬಾಕಿ NIL ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Axis Bank Group
₹388 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲಗಾರರು ₹157 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹231 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ₹620 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್/ಪಾವತಿ ಬಳಿಕ ಬಾಕಿ NIL ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ಉಳಿದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
HDFC Group
4/5 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹1,025 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹1,275 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹775 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Canara Bank
₹315 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹202 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹112 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ₹348 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಾರನ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Edelweiss
₹300 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹232 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹68 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ₹565 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ DRTಯಲ್ಲೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Franklin Templeton
₹425 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹235 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹190 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ₹729 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲದಾತರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಅದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
IndusInd Bank
₹500 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹493 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹7 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ₹240 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸದೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
LIC Housing Finance
ಹಲವು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹980 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹416 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹564 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ₹1,322 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಭದ್ರತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
RBL Bank
₹65 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹10 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹54 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ₹119 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತನೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ RBL Bank ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Union Bank
₹84 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ₹12 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹71 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ₹164 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹4,808 ಕೋಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ₹3,803 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ
ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹4,808 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ₹3,803 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ₹998 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ₹998 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ₹5,311 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ₹1,049 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್/ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ₹4,262 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ ₹3,992 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹4,262 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಭರವಸೆ
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹4,262 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಲ
ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳು, ದೇಶೀಯ ನಿಧಿಗಳು, NBFCಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಚೇರಿ, ಸಾಲದಾತರು ಕೂಡ ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಾಕಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದೆ. "#PaisaWapasKaro" ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದವರು ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.