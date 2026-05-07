DA Hike: ಸರ್ಕಾರ 2026 ರ ಮೇ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
DA Hike News: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ) 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ, ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2026 ರ ಮೇ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (IBA) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (ಐಬಿಎ) ಮೇ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, XII ಬಿಪಿಎಸ್/9 ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಐಎಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಪ್ರಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, XII BPS / 9 ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ XI BPS / 8 ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AIACPI-IW) ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಐಬಿಎ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಿಪಿಐ 148.73 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 123.03 ಬೇಸ್ಲೈನ್ (ಸಿಪಿಐ 2016) ಗಿಂತ 25.70 ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೇ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2026 ರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 0.70 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ (148.73 - 123.03 = 25.70) ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವೇತನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ:
ಸರ್ಕಾರದ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ 2026 ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ,
₹ 48,000 ರಿಂದ ₹ 1,17,000 ವರೆಗಿನ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ₹435 ರಿಂದ ₹ 1,050 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಟಿಸಿ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಡಿಎ ನೌಕರರ ವೆಚ್ಚ-ಕಂಪನಿಯ (ಸಿಟಿಸಿ) ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಡಿಎ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಎ?
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಐಬಿಎ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಎ 8088 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಈಗಿರುವಂತೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವೂ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.