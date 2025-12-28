ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯವು 32 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ:
ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ದೂರು ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ:
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಆರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಪರ ನಿರ್ಧಾರ
ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಾಮಿನಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ