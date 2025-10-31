ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದರೆ... IT ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ! ಈ ರೀತಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಐಟಿ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:05 PM IST
  • ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
  • ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟು – ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಇಎಂಐ, ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ – ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಡೇಟಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಬ್ರಾಪೋಸ್ಟ್ ನದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ; ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿರುಗೇಟು

1. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳು

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಜಮಾ ಆದರೆ, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್)ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

2. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 7 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು.

3. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ

ಮನೆ, ಕಾರು, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು! ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್!

ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯೇ ಉತ್ತಮ."ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಟಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ!

