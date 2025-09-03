English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (Tax Deducted at Source) ಪಾವತಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು, ದಂಡ ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 3, 2025, 04:52 PM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194-IA ಪ್ರಕಾರ, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 1% ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಇದು ಖರೀದಿದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಯ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ, ಟಿಡಿಎಸ್ (Tax Deducted at Source) ಪಾವತಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಭಾರೀ ದಂಡ ತೆರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.

ಟಿಡಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆ?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194-IA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಅಚಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 1% ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಚೇರಿಯದ್ದಲ್ಲ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಯ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡವೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ:

ಟಿಡಿಎಸ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿದಾರರು NSDL ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ 26QB ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿಯ ವಿಳಾಸ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾವತಿಯ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ 16B ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರ ಒಳಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವೂ ಬೀಳಬಹುದು.

ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ:

ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

