ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ..!

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಬಡ್ಡಿದರವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2, 3, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಅವಧಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ.1,000 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯದ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.0 ರಷ್ಟಿದೆ.ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಲಾಭವು ಸುಮಾರು ರೂ. 1,14,888 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರೂ. 14,888 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು.ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ/ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಸ್ಟ್-ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.