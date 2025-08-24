ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office Saving Schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ RD, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, KVPನಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ FDಗಿಂತ TD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 23,508 ರೂ.ಗಳ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು FD ಮೇಲೆ 7.5%ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.9, 2 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.0, 3 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.1 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಏಕ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 36 ತಿಂಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,23,508 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,508 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಅವಧಿಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.0.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
