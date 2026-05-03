ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.25ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.6.75ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹95,300ಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
Canara Bank FD Schemes: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.00ರಿಂದ ಶೇ.7.60ರವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತಹ ಒಂದು FD ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ₹95,300ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶೇ.7.50ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. 7 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.3.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ, 46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.4.00 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.5.25ರಿಂದ ಶೇ.5.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.25ರಿಂದ ಶೇ.6.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
₹95,300ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ
10 ವರ್ಷಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ₹85,924 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹1,85,924 ಮೊತ್ತವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಡ್ಡಿ ₹95,300 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹1,95,300 ಮೊತ್ತವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
