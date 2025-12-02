ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Post Office Saving Schemes: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡಿ, ಟಿಡಿ, ಎಂಐಎಸ್, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್, ಪಿಪಿಎಫ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಕೆವಿಪಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಟಿಡಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 44,995 ರೂ.ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿಗಳು 6.9%ರಿಂದ 7.5%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.9ರಷ್ಟು, 2 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.0ರಷ್ಟು, 3 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹44,995 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 1,44,995 ರೂ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 44,995 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಯ್ದ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.0.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)