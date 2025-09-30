English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PPFನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 11,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, SBI PPF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 34,71,247 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 30, 2025, 08:39 AM IST
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

PPFನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

PPF Calculator: ಪಿಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹500ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 32 ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ! ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..

ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 11,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, SBI PPF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 34,71,247 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ.ಗಳಂತೆ 19,80,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 14,91,247 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಚಿತ ಆದಾಯವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

