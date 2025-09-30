PPFನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

PPF Calculator: ಪಿಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹500ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 32 ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ! ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..
ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 11,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, SBI PPF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 34,71,247 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ.ಗಳಂತೆ 19,80,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 14,91,247 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಚಿತ ಆದಾಯವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)