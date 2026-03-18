ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹89,990 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Post Office FD: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
7.5%ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಖಾತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ TD ಗಳಿಗೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
₹89,990 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,89,990 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 89,990 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ 0.50 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
