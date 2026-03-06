ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹80,188 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Central Bank of India 3 years FD: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD) ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ FDಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ FD ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ FDಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹80,188ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ FD ತೆರೆಯಬಹುದು
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ 3.00% ರಿಂದ 6.80%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ FDಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ! ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ 444-ದಿನ ಮತ್ತು 555-ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.30%ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.80%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.00%ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹273,380 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹73,380 ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ₹200,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹280,188 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹80,188ರ ಖಾತರಿಯ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
FD ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಹಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.