SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹83,652 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

SBI Saving Schemes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.0.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತದ ನಂತರ ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ.5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಆಯ್ದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ₹83,652ವರೆಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 41,826 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನೀವು SBIನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,70,035 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 70,035 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನೀವು SBI ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ 2,83,652 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 83,652 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
