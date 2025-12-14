English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹83,652 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹83,652 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05 ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 06:08 PM IST
  • ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45 & ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon5
Gold price
ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
camera icon5
Hardik pandya
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?
camera icon5
ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?
SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹83,652 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

SBI Saving Schemes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೂಡ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.0.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತದ ನಂತರ ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ.5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಆಯ್ದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ₹83,652ವರೆಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LPG ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸಿದ್ದಿ ! ಇನ್ಮುಂದೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್?

7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆ 

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 41,826 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ  

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನೀವು SBIನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,70,035 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 70,035 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನೀವು SBI ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ 2,83,652 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 83,652 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: New Labor Code: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮ ಘೋಷಣೆ! ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುಲು ನಿರ್ಧಾರ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

SBI Saving SchemesSBIState bank of IndiaSBI FDsbi 5 years fd

Trending News