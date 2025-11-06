English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.50% ರಿಂದ 7.20% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 06:00 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.50% ರಿಂದ 7.20% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹84,349ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Bank of Baroda Savings Scheme: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FDs) ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಇದು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ (FDs) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.50% ರಿಂದ 7.20% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ FD ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ₹84,349ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ

ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು) 7.20 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

84,349 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹274,729 ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹74,729 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹282,956 ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹82,956 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹284,349 ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹284,349 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

